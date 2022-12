OM in hoger beroep tegen vonnis in zaak doodrijden Shana (21)

Het vonnis is aanzienlijk lager dan de strafeis van justitie - drie jaar cel en een rijontzegging van vijf jaar.

„Het OM is het niet eens met het vonnis van de Rechtbank Amsterdam”, zo werd vrijdagmiddag via Twitter geschreven. Het OM liet eveneens weten in hoger beroep te gaan bij het gerechtshof van Amsterdam.

’Strafje’

Hoewel de rechtbank bewezen acht dat L. op 4 maart 2021 veel te hard heeft gereden, valt de straf aanmerkelijk lager uit dan de drie jaar cel die het Openbaar Ministerie had geëist. „Dit strafje is voor ons een doodsteek”, reageerden de totaal ontredderde ouders van Shana in de rechtbank van Amsterdam.

Wanda Leurs, de moeder van Shana, brak al tijdens het voorlezen van de uitspraak van het vonnis in tranen uit: „Nederland moet zich schamen.” Trillend van woede en verdriet verliet ze in shock de rechtszaal. Eerder noemde zij tijdens de rechtszitting Mohamed L. ’een moordenaar’ en vroeg zij aan de rechters L. zwaar te straffen en zijn rijbewijs voorgoed af te pakken. Vader Ivar: „Als je me nu een mes tussen de ribben steekt, doet dat minder zeer dan deze uitspraak. We gaan dit echt met alle middelen die we nog hebben, aanvechten.”

Werk

De in Venlo geboren Shana had nog maar kort een baan in Amsterdam toen ze op de fiets, op weg van haar werk naar huis, werd geschept door L. Een dag later overleed de jonge vrouw in het bijzijn van haar ouders in het VUmc in Amsterdam. Sindsdien voeren Wanda en Ivar Leurs strijd tegen verkeersovertreders. Bij de gemeente Amsterdam kregen ze gedaan om snelheidsremmende maatregelen te nemen op de als racebaan bekendstaande Wolbrantskerkweg.