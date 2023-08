Festivalgangers opgelet: warm en benauwd weekend met kans op onweer

Vrijdag begint de warmere periode. Daarbij stijgt ook de luchtvochtigheid, wat kan zorgen voor broeierige omstandigheden. ’s Middags krijgen bezoekers van Lowlands te maken met een temperatuur van 28 graden, bij Decibel Outdoor wordt mogelijk de grens van 30 graden overschreden.

Zaterdag blijft het onverminderd warm en benauwd. De temperatuur stijgt mogelijk richting de 32 graden in het zuiden en oosten van ons land. Elders in het land is het met 25 tot 30 graden iets aangenamer. ’s Nachts wordt het niet kouder dan 16 graden.

Festivalgangers doen er goed aan om zich flink in te smeren dit weekend: de zon schijnt fel met zonkracht 5 à 6. Dat betekent dat je al binnen een uur kan verbranden. Door de hoge luchtvochtigheid is ook genoeg drinken belangrijk, net als het geregeld opzoeken van de schaduw.

Zwaar onweer

Helaas kan het warme weer dit weekend ook gepaard gaan met enkele zware regen- en onweersbuien. Waar en hoe veel dit er zullen zijn is nog niet te zeggen, maar voor festivalgangers is het raadzaam om de weersvoorspellingen in de gaten te blijven houden.