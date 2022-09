Premium Het beste van De Telegraaf

Munitie-tekort explodeert: problemen met locaties en vergunningen voor kogelfabrieken

Door Silvan Schoonhoven en Peter Winterman Kopieer naar clipboard

Een militair van de pantserinfanterie van de Koninklijke Landmacht vuurt een salvo af tijdens een oefening. Sedert de oorlog in Oekraïne zijn kogels niet aan te slepen. Ⓒ anp/hh

Ooit draaiden er in Nederland drie munitiefabrieken, maar de een na de ander sloot de poort. Nu is het oorlog en zijn de kogels niet aan te slepen. Hoog tijd voor munitie made in Holland, vindt de Commandant der Strijdkrachten Eichelsheim. Bedrijven melden zich al.