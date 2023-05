Verdachte vader (41) vrijgesproken van doden baby

Het Openbaar Ministerie eiste eerder acht jaar gevangenisstraf wegens doodslag. Osman T. lijdt aan de neurologische aandoening cerebellaire ataxie, waardoor hij moeilijk loopt en zijn bovenlichaam onophoudelijk trilt. Hij vertelde aan de rechtbank dat hij op de trap liep met zijn zoontje op zijn arm toen zijn benen het opeens begaven. Het kind viel met het achterhoofd op de stenen vloer.

Osman T. verzweeg drie jaar lang wat er was gebeurd. Uit schaamte omdat hij weer was gevallen, zei hij. En dit keer ook nog met zijn kind op zijn arm. Het gebeurde toen Osman T. alleen thuis was met zijn zoontje. Zijn vrouw bracht hun 5-jarige dochter naar een feestje, en vond bij thuiskomst de baby happend naar adem en paars aangelopen in zijn bedje.

Het ziekenhuis besloot na een week de beademing te stoppen, Emin was niet meer te redden.