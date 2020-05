Jelle (34) speelt Pink Floyd tijdens hersenoperatie

En dus koos hij voor het Erasmus MC, waar dit soort operaties regelmatig gedaan worden. Maar Jelle wilde niet alleen wakker blijven tijdens de ingreep, hij wilde ook nog gitaar spelen. „Ik wilde zeker weten dat mijn fijne motoriek en creativiteit gehandhaafd werden. Maar ik wilde ook graag dat de operatie en het gitaar spelen werden gefilmd. Zodat de buitenwereld kan zien dat dit kan.”

Eenvoudig was het niet voor Jelle. Zijn hoofd lag muurvast in een klem en de gebruikte apparatuur maakte de nodige herrie. Met beperkt zicht én gehoor moest hij dus muziek maken. Een van de nummers die hij speelde was ’Wish you were here’ van Pink Floyd. „Ik heb voor dat nummer gekozen omdat iedereen het kent. Het heeft voor iedereen betekenis. Voor mezelf heb ik het gespeeld omdat je tijdens zo’n ingreep het liefste je naasten bij je wilt hebben.” De ingreep verliep zo soepel dat Jelle het zelfs kon opbrengen om te vragen of er nog verzoeknummers waren.

Volgens neurochirurg Vincent is de operatie goed verlopen, zo is te lezen op de website van het ziekenhuis. „Het tumorweefsel ligt nu in het laboratorium. Daar gaan ze kijken of vervolgbehandeling, bijvoorbeeld met chemotherapie, zinvol is.”