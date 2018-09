Geruchtmakende schietpartijen sinds 2002

Juli 2012: Bij een schietpartij tijdens een buurtfeest in het oosten van de Canadese metropool Toronto vallen 16 juli twee doden en 19 gewonden. De politiecommissaris is geschokt door het voor Toronto vrijwel ongekende geweld.

Maart 2012: Een jonge Franse crimineel van Noord-Afrikaanse komaf, Mohammed Merah, schiet van 11 tot en met 19 maart naar eigen zeggen uit politieke motieven op soldaten en joodse kinderen. Hij vermoordt in en rond Toulouse zeven mensen onder wie drie kinderen. Hij wordt zelf 22 maart door de politie gedood in een appartement dat de politie 30 uur belegerde.

December 2011: Een 33-jarige man schiet in Luik op voorbijgangers en doodt een baby en twee tieners. Hij pleegt vervolgens zelfmoord. In een pand van de dader wordt vervolgens het lijk van een vrouw aangetroffen.

Juli 2011: Anders Behring Breivik blaast 22 juli overheidsgebouwen in Oslo op en gaat vervolgens naar een jeugdkamp van de sociaaldemocratische partij en richt daar een bloedbad aan. Hij berooft deze dag 70 vooral jonge mensen van het leven.

April 2011: Op een school in het Braziliaanse Rio de Janeiro schiet een man dertien mensen dood, terwijl 22 anderen gewond raken. De schutter pleegt zelfmoord.

April 2011: Tristan van der Vlis schiet op 9 april om zich heen in en rond een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn. Zes mensen komen om voordat hij de hand aan zichzelf slaat.

Januari 2011: In Tucson in de Amerikaanse stad Arizona schiet een 22-jarige man zes mensen dood. Het Congreslid Gabrielle Giffords raakt zwaargewond.

Juni 2010: Een Britse taxichauffeur schiet twaalf mensen en zichzelf dood in het Lake District. De normaal zo rustige vrijgezel koos zijn slachtoffers kennelijk willekeurig uit.

Oktober 2009: Een legerpsychiater doodt dertien mensen in de Amerikaanse militaire basis Fort Hood. De islamitische majoor zou zijn gepest door collega's.

Maart 2009: In zijn voormalige school in het Duitse Winnenden schiet een jongeman negen scholieren en drie docenten dood. Op zijn vlucht vermoordt hij nog eens drie mensen. Vervolgens slaat hij de hand aan zichzelf.

September 2008: Op een school in het West-Finse Kauhajoki schiet een 22-jarige student negen medeleerlingen en een leraar dood, waarna hij de hand aan zichzelf slaat.

November 2007: Acht doden, onder wie de directrice, bij een schietpartij op een school in het Finse Tuusula.

April 2007: Een geestelijk gestoorde Zuid-Koreaan veroorzaakt 33 doden (inclusief zichzelf) bij een schietpartij op de Virginia Tech University in het Amerikaanse Blacksburg.

April 2002: Een bloedbad op een school in Erfurt in het oosten van Duitsland kost achttien mensen het leven. Onder hen is de dader, een oud-leerling die twee keer voor zijn examen was gezakt.