’Klimaatsamenwerking kan banden VS en China herdefiniëren’

Kerry vertelde Wang in de Grote Hal van het Volk in Peking dat de besprekingen een nieuwe start zouden kunnen betekenen voor ’s werelds twee grootste uitstoters van broeikasgassen. Beide landen zijn vastgelopen in geschillen over onder meer Taiwan en handel. „Onze hoop is dat dit het begin kan zijn van een nieuwe definitie van samenwerking (...) om verschillen tussen ons weg te nemen”, zei Kerry tegen Wang in een vergaderzaal van het gebouw.

Wang beschreef Kerry als „mijn oude vriend” en zei dat ze „hebben samengewerkt om een reeks problemen tussen beide partijen op te lossen.” Kerry verwees ook naar hun eerdere samenwerking, onder andere bij de Iraanse nucleaire besprekingen. Kerry was van 2013 tot 2017 minister van Buitenlandse zaken.

Kerry had maandag een bijna twaalf uur lange ontmoeting met zijn ambtgenoot Xie Zhenhua in het Beijing Hotel. Ambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wilden geen commentaar geven op die ontmoeting. Wang prees Kerry en Xie voor hun „harde werk” tijdens de gesprekken.

Kerry is tot donderdag in China.