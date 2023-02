Vrouw en kind rennen langs snelweg na crash, moeder onder invloed

De auto bleek vrijdag total loss te zijn na de eenzijdige botsing. Na een korte zoektocht kregen agenten zicht op het tweetal. Niet veel later moest de vrouw toegeven dat zij de bestuurder was van de gecrashte wagen. „De vrouw was gewond aan haar gezicht en het kind was enorm aan het huilen. Hij was echt in paniek”, vertelt een agent tegen Omroep Brabant. „Zijn moeder was behoorlijk geschrokken. Ze was in shock.”

Het kind kreeg een warmtedeken en een traumabeertje ter geruststelling. Het is nog de vraag of de vrouw op de vlucht was geslagen of hulp wilde halen. Na een controle bleek ze onder invloed te zijn. Ze heeft proces-verbaal gekregen. Moeder en kind zijn naar het ziekenhuis gebracht. „Gezien alle signalen die wij op dat moment hadden en de ernstige zorgen die wij ons maakten over het welzijn van het kind, hebben wij de situatie direct gemeld bij Veilig Thuis”, aldus de politie.