WikiLeaks lekt nog steeds ondanks geldgebrek

De zaak leidt de aandacht af waar het Wikileaks eigenlijk om begonnen was; het publiceren van allerhande overheidsdocumenten. De laatste campagne ging in december van start en heet The Spy Files. Ze is erop gericht om het gebruik van online surveillancetechnieken door technologiebedrijven, politiediensten en regeringen te onthullen. WikiLeaks wil dat burgers weten wie ze in de gaten houdt, en hoe dat gebeurt. Enkele honderden documenten verschenen al op het internet.

De organisatie publiceerde eerder onder enorme mediabelangstelling honderdduizenden vertrouwelijke documenten van Amerikaanse diplomaten, maar kreeg het kort daarna steeds moeilijker. Op de website houdt WikiLeaks bij met welke problemen ze kampt. Banken blokkeren al 423 dagen donaties aan WikiLeaks, voorman Assange zit al 420 dagen in de gevangenis, informant Bradley Manning zit al 617 dagen in zijn Amerikaanse cel te wachten op zijn proces.

Dat zijn niet alleen organisatorische problemen, ze leiden ook de aandacht af van waar WikiLeaks om begonnen is. Media richten zich inmiddels vooral op Assange en de zaak-Manning, en niet langer op de documenten die WikiLeaks nog altijd lekt.