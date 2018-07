Politie test spijkermatten

Politiekorpsen in Zeeland, Brabant, Kennemerland en Amsterdam-Amstelland hebben de matten een jaar lang tot hun beschikking, bij wijze van proef. Dat maakten de korpsen woensdag bekend.

In totaal zijn 144 politiewagens uitgerust met spijkermatten. Die kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt tijdens een achtervolging of bij verkeerscontroles om doorrijden te voorkomen. Als ze een succes blijken, wordt over een jaar bekeken of de matten standaard worden toegevoegd aan de politie-uitrusting.

Zodra een voertuig over de spijkermat rijdt, dringen holle spijkers de banden binnen. Het voertuig blijft onder controle maar doordat de banden langzaam leeglopen, wordt de bestuurder gedwongen snelheid te verminderen.

De politie benadrukt dat de spijkermatten alleen worden ingezet tegen bestuurders van voertuigen die weigeren te stoppen nadat daartoe eerst een bevel is gegeven. Agenten mogen de matten pas gebruiken nadat ze een training hebben gevolgd.