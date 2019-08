Officiële zomerstorm in Nederland

De zwaarste windstoot van de dag werd ook in IJmuiden gemeten: 104 kilometer per uur.

De wind baarde zaterdag op talloze plekken in het land opzien. Gemiddeld traden er in de kustprovincies zware windstoten op van 75 tot 100 kilometer per uur. Dat zal tot in de avond duren.

De piekperiode duurt nog tot ongeveer 20.00 uur, daarna zal de wind langzaam in kracht afnemen. Het grootste slachtoffer was het stadion van AZ.

Bekijk ook: Deel van dak stadion AZ ingestort

Voor veel mensen voelt de wind als ’uniek’. Dat klopt niet helemaal, maar zeldzaam zijn de faterelen wel. De storm van zaterdag is namelijk de elfde officiële zomerstorm van deze eeuw, aldus Weeronline. De vorige was op 6 juni 2017. Ook was er op 25 juli 2015 nog sprake van een bijzonder zware zomerstorm, de zwaarste julistorm ooit.