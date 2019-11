Weer honderden bellende bestuurders bekeurd

BREDA - Bij een controle op snelwegen in Brabant heeft de politie de afgelopen vijf dagen ruim 730 mensen bekeurd die met de telefoon in de hand achter het stuur zaten te bellen. De controle vond plaats vanuit een speciale touringcar. Vanuit de bus konden agenten goed zien of bestuurders van auto’s en vrachtwagens een mobieltje in de hand hadden.