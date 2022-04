Kabinet: Schiphol moet problemen zelf oplossen

„Daar kan de overheid heel weinig aan doen, er zijn afspraken tussen KLM en werknemers”, zegt Kaag. „Minister Harbers van Infrastructuur voert wel gesprekken met Schiphol in de hoop dat reizigers gewoon kunnen vertrekken.”

Over eventuele loonsverhogingen voor grondpersoneel wil ze zich niet uitspreken. „Het is aan KLM of Schiphol om in gesprek te blijven met mensen die loonsverhoging zoeken.”

In een brief vraagt Schiphol donderdag aan luchtvaartmaatschappijen om in de meivakantie vluchten te schrappen en geen nieuwe boekingen te maken voor de periode 2 tot 8 mei.

De luchthaven zegt geen kortetermijnoplossing te hebben voor de lange rijen. Donderdag was het opnieuw urenlang wachten op de luchthaven, omdat er niet voldoende personeel is voor bijvoorbeeld de bagage- en paspoortcontrole.