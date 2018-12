TV-paragnost beschuldigd van oplichting

"Hou ermee op en ga een baan zoeken!," zei José Vermue uit Standdaartbuiten vrijdagavond in WNL's Half 8 Live!. Van den Broeke, die landelijke bekendheid verwierf door optredens in Life & Cooking, is zich van geen kwaad bewust. "Ik heb zoiets nog nooit gedaan, want ze zijn echt."

Bekijk in bovenstaand fragment wat verslaggeefster Maaike Timmerman ervaart als zij zelf in de graancirkel gaat staan.