Watersnood dreunt nog hard na in Limburgse dorpjes: ’Bij een fikse regenbui slaap ik niet’

Buitenland

Duizenden mensen dakloos door hevige regenval in Brazilië

Hevige regenval en overstromingen hebben in de Braziliaanse deelstaat Bahia meer dan 11.000 mensen dakloos gemaakt. Ook zijn door het extreme weer sinds november al zeventien mensen om het leven gekomen. In totaal hebben 4185 mensen, verspreid over 19 steden, noodopvang nodig.