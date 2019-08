Reacties niet mals: ’Het wegkijken in Amsterdam moet stoppen’

CDA-Kamerlid Van Toorenburg vindt dat ’het wegkijken in Amsterdam moet stoppen’. „Begin eens met dat onder ogen te zien.” Daarnaast vindt zij dat drugsgebruik in de hoofdstad de spuigaten uitloopt. „De normalisering van gebruik van Amsterdam, waarmee men zich internationaal op de kaart heeft gezet, moet een halt worden toegeroepen. Daarnaast zullen alle partners de handen ineen moeten slaan en moeten ontmoedigen en handhaven.”

De PVV vindt dat per direct aan de georganiseerde misdaad ’de oorlog moet worden verklaard’. „En die oorlog moet worden gewonnen”, zegt PVV-Kamerlid Markuszower. Dat kan volgens het Kamerlid niet zolang ministers Grapperhaus en Dekker de scepter zwaaien op het ministerie van Justitie en Veiligheid. „Rutte heeft daar twee doetjes neergezet. Zij zijn tientallen maatjes te klein en zolang zij daar zitten, zijn de zware criminelen van Nederland de lachende derden.”

De PvdA wil dat de strijd tegen georganiseerde misdaad in de hoofdstad ’veel serieuzer’ wordt genomen. De partij heeft een debat aangevraagd en pleit voor extra geld tegen die strijd op Prinsjesdag. „Dit rapport is echt heel alarmerend”, zegt PvdA-Kamerlid Kuiken. „Dit gaat niet om knuffelcriminelen, maar om keiharde drugsbazen die de baas zijn op straat.” Daar heeft volgens haar ook het gewone leven onder te lijden. „Steeds vaker vallen er ook onschuldige slachtoffers in hun drugsoorlogen. je wil er gewoon zeker van kunnen zijn dat de politie de baas is op straat.” Investeren in kennis, extra agenten, strenger handhaven en beter informatie delen zijn volgens Kuiken oplossingen.

Uit het vertrouwelijke onderzoek De achterkant van Amsterdam naar ondermijnende criminaliteit in de hoofdstad blijkt dat de hoofdstad heeft de strijd tegen de georganiseerde misdaad vrijwel heeft verloren. De autoriteiten zijn slecht ingevoerd in de drugseconomie en -criminaliteit, de politie heeft de drugsbestrijding volledig laten liggen en justitie verzuimt de echte misdaadstructuren aan te pakken.