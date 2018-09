Juwelier Almere gewond bij overval

Het was niet de eerste keer dat de juwelier de confrontatie aanging met misdadigers die het op zijn spullen hebben voorzien.De zaak werd rond 14.30 uur overvallen door twee mannen. Nadat diverse vitrines waren ingeslagen en na de worsteling gingen de twee ervandoor met een scooter die later is teruggevonden. Voor de winkel lag een wapen van de daders. Onduidelijk is of ze dat hebben weggegooid of dat ze het hebben verloren. Over de buit is niks bekend.

Enkele jaren terug werd de juwelier tijdens een overval in zijn buik geschoten toen hij de luiken liet zakken om de overvallers in zijn zaak op te sluiten. Ook eerder is hij overvallen. „Het is iemand die risico durft te nemen”, aldus de politiewoordvoerder. „Dat is niet verstandig, maar wel voorstelbaar als het om je eten gaat.”