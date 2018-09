Clijsters debuteert met zege op Spelen

Het tennistoernooi van de Spelen wordt afgewerkt op het gras van Wimbledon. Desondanks was de sfeer totaal anders dan bij het reguliere, historische, toernooi. Muziek schalde uit de speakers van de terreinen, fans droegen de kleuren van hun land, de logo's van Londen 2012 overheersten op de All Engeland Club.

Daarnaast toonden ook de spelers de tenues van hun land, in plaats van het gewoonlijke onberispelijke wit op Wimbledon. Ook voor de deelnemers was het een andere wereld. „Ik ben op schoolreisje”, zei Clijsters, die al 9 keer eerder op Wimbledon actief was.

De Belgische speelde overtuigend. Ze benutte haar eerste matchpoint. Van haar veronderstelde buikblessure leek ze weinig last te hebben.