Jongen gewond door duif

Omdat de achtbaan in het Amerikaanse Six Flags veel snelheid had, explodeerde de duif als het ware. De jongen voelde ineens veel pijn en had allemaal bloed in zijn gezicht en veren in zijn mond. Hij heeft meerdere kneuzingen en schrammen opgelopen. "Ik had het geluk dat ik een alarm ergens hoorde afgaan en daarom even de andere kant opkeek, anders had ik de duif in mijn oog gehad", vertelde de jongen tegenover NBC News. Hij durft wel weer in de achtbaan te gaan zitten maar dan niet voorin, liet hij weten.

Een Italiaan overkwam hetzelfde met een gans, zo'n dertien jaar geleden.