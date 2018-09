Omvang schade Slenaken nog onduidelijk

De gemeente is ook druk doende de schade op te nemen in de buitengebieden. Een woordvoerster nog niet bevestigen of schapen zijn verdronken. De gemeente heeft een telefoonnummer op de website geplaatst waar inwoners terecht kunnen met vragen en schademeldingen. Zodra de omvang van de schade bekend is, beginnen de opruimwerkzaamheden.

Het waterpeil de Gulp steeg zaterdagavond plotseling sterk tot het riviertje buiten zijn oevers trad. Een hoogwatergolf sleurde auto's mee en de Dorpsstraat en de Waterstraat in Slenaken kwamen onder water te staan. Twee hotels liepen onder. De hotelgasten wisten een goed heenkomen te zoeken op de hogere verdiepingen. Woonhuizen lijken gespaard te zijn gebleven.