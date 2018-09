Opnieuw Fyra gestrand in HSL-tunnel Rotterdam

Ruim 50 passagiers zijn overgebracht naar een andere trein die is doorgereden naar Amsterdam. De evacuatie is uitgevoerd door personeel van de NS en ProRail. De reizigers zaten volgens de NS vanaf ongeveer 10.15 uur ongeveer 5 kwartier uur vast in de tunnel.

Woensdag strandde een Fyra in dezelfde tunnel. Toen moesten zo'n 300 passagiers geëvacueerd worden. Volgens een NS-woordvoerder gaat het om toeval. „Woensdag ging het om een defect in het communicatiesysteem, zondag om een defect in het besturingssysteem”. Het is volgens de NS in beide gevallen niet duidelijk of de fout zat in de trein of in de infrastructuur van het spoor. Daar wordt onderzoek naar gedaan.