Politie pakt voetbalfans op in Delft vanwege ’vechtafspraak’

Binnenland

Politieman krijgt taakstraf voor mishandelen minderjarige in cel

Een 35-jarige politieman uit Enschede is veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur omdat hij een minderjarige jongen heeft mishandeld in de cel in Borne. De politierechter oordeelde dat er geen enkele reden was om geweld te gebruiken.