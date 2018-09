Rutte: Britten als voorbeeld voor Nederland

„Het ziet er goed en strak georganiseerd uit”, aldus Rutte. „En er is weliswaar sprake van veel beveiliging, maar dat gaat niet ten koste van het plezier. Wij kunnen leren van zaken waar anderen goed in zijn. Beter goed gejat dan slecht verzonnen.”

Engeland kreeg de Spelen in 2005 verrassend toegewezen boven Frankrijk. Volgens Rutte speelde het plan van aanpak daarbij een grote rol. „Zij hebben hier gekke, ongebruikelijke dingen gedaan om te laten zien dat ze er klaar voor zijn.”

Nederland neemt in 2016 een besluit over een eventuele kandidaatstelling voor de Olympische Spelen van 2028. Rutte: „Het moet niet alleen een politiek besluit zijn. Er moet echt maatschappelijk draagvlak voor zijn. Alleen al het feit dat we dit onderzoeken, heeft in Nederland veel losgemaakt. Er is heel wat aan de gang. Nederland is in mijn ogen echt een sportland.”

Rutte was vrijdag bij de openingsceremonie en zaterdag bezocht hij het zwemmen en wielrennen. Het lukte de premier net niet het judo ook nog even mee te pakken. „De openingsceremonie was heel bijzonder”, aldus Rutte. „Het filmpje met Queen Elizabeth was briljant. Een filmpje met een knipoog en zelfrelativering.”