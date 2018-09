'VINO' PAKT GOUD WEGRACE

'Good old' Alexandre Vinokourov (38) is op bizarre wijze olympisch kampioen geworden in de wegrace in Londen. De Kazach streed bij Buckingham Palace met Rigoberto Uran om het goud. De Colombiaan blunderde in de laatste honderden meters opzichtig door de demarrerende 'Vino' volledig over het hoofd te zien. Na afloop werd dan ook onmiddellijk gespeculeerd over een 'verkochte' zege. Uran kreeg het zilver, brons was er voor de Noor Alexander Kristoff.