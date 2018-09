VIDEO Zlatan kleunt er in bij PSG

Blaise Matuidi kreeg als eerste te maken met Zlatan. Hij kwam goed weg na een botsing. Nene ging even later over de knie bij de spits en had daar al wat meer last van. Belangrijkste slachtoffer was Jeremy Menez. Hij moet die met een wond bij zijn oog de training zelfs staken.

Ibrahimovic kwam deze maand over van AC Milan en zou in Parijs zo'n vijftien miljoen euro per jaar gaan verdienen.

Bekijk HIER de beelden.