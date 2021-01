Man is wachtwoord bitcoins kwijt en verliest hierdoor mogelijk 180 miljoen euro

Thomas kreeg de 7002 bitcoins tien jaar geleden als cadeautje. Op dat moment waren ze ’slechts’ zo’n 28.000 euro waard. Hij besloot ze te bewaren in een digitale portemonnee op de IronKey, een beveiligde harde schijf. Maar het briefje waarop hij het wachtwoord van deze schijf had geschreven, is hij kwijt.

De IronKey vergrendelt zichzelf na tien foutieve pogingen voorgoed. „Ik lig er echt in bed aan te denken”, zo vertelt Thomas aan de New York Times. „Dan ga ik weer naar de computer met een nieuwe strategie en dan werkt dat opnieuw niet en dan ben ik weer wanhopig.”

Het verhaal van de man uit San Francisco heeft veel losgemaakt. Een beveiligingsexpert van de Universiteit van Stanford heeft zich inmiddels gemeld. Voor tien procent van de waarde van de bitcoins biedt hij zijn hulp aan. Hij verzekert Thomas dat hij zijn wachtwoord binnen zes maanden boven tafel heeft.

Thomas zelf deelt zijn adviezen na deze „pijnlijke herinnering” op Twitter. „Ik hoop dat anderen van mijn fouten kunnen leren. Test je back-ups regelmatig om te checken of ze het nog steeds doen. Als ik een beetje vooruit had gekeken, had dat een decennium spijt kunnen voorkomen.”