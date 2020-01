Ⓒ Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Een van de mannen die in Duitsland werden aangehouden omdat ze worden verdacht van het houden van een illegale straatrace op de snelweg bij München, reageert vanaf een Oostenrijkse skipiste op de ontstane ophef. „Er zit weinig waarheid in. Van begin tot eind niet” zegt hij over het relaas van Duitse agenten.