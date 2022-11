Wandelaar overlijdt door vallend ijsblok na negeren waarschuwing

De man, naar verluidt een Braziliaan, negeerde een waarschuwing dat delen van het gebied te gevaarlijk waren om doorheen te wandelen, schrijft The Sun. Ook een andere wandelaar uit zijn groep waarschuwde de man nadrukkelijk dat hij niet in de buurt van de gletsjer moest komen.

Toch liep de man naar de ingang van de grot van een gletsjer in het gebied, terwijl hij het tafereel op zijn mobiel aan het filmen was. Het blok, dat zeker twee keer zo groot leek te zijn als de man zelf, viel naar beneden waardoor hij werd bedolven onder de sneeuw.

De heftige gebeurtenis is vastgelegd op beeld door een wandelaar uit zijn groep. Die waarschuwde andere wandelaars dat ze uit de buurt van de grot moesten blijven.

Hulpdiensten te laat

Het incident vond plaatst in de Jimbo Cave, in de Andorra vallei van een nationaal park in Argentinië. Volgens lokale media werden de hulpdiensten rond 17:00 uur lokale tijd gewaarschuwd, maar voor het slachtoffer kwam deze hulp te laat. Lokale autoriteiten waarschuwden voor het incident al over een gevaarlijke situatie bij de ingang van de gletsjer. Een jaar eerder zou de toegang tot de grot voor bezoekers nog zijn ontzegd.

De politie gaat de reisgenoten van het slachtoffer verhoren. Het lichaam zal worden onderzocht.