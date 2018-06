Drenthe vreest pyromaan

Een rechercheteam is al enige tijd bezig met het onderzoeken van een reeks boerderijbranden in dit deel van Drenthe. In maart gingen in Gieten en Rolde twee monumentale gebouwen in vlammen op. Eind vorig jaar waren er ook al branden in rietgedekte panden in Aa en Hunze. Zaterdagnacht stond een boerderij met rieten dak in het gehucht Eleveld, dat nog geen veertig inwoners telt, plotseling in brand. Het vuur ontstond bij het dak.

Volgens bewoners past deze brand precies in de eerdere reeks brandstichtingen in dezelfde gemeente. Al die branden vonden midden in de nacht plaats. Het doelwit was steeds een eeuwenoude en vrijstaande boerderij, redelijk afgelegen van de bewoonde wereld en steeds in dezelfde gemeente. Sommige omwonenden zeggen zaterdagnacht verdachte figuren gezien te hebben in een auto.

