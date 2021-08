Noord-Korea neemt inter-Koreaanse telefoon niet meer op

Premium Buitenland

Zorgen over ’schaduwoorlog’ tussen aartsvijanden Israël en Iran

Kamikazedrones die een olietanker doorboren, een even mysterieuze als kortstondige kaping van een schip en drie raketten die vanuit Libanon op Israël worden afgeschoten: de schaduwoorlog tussen Iran en Israël is de afgelopen dagen vol aan de oppervlakte gekomen. Met name de geheimzinnige strijd in d...