Meisjes (14) al 3 dagen vermist, mogelijk naar Engeland

De tieners zijn vrijdag op de trein in Purmerend gestapt. Sindsdien zijn ze spoorloos. Wat hun bestemming is, is nog niet opgehelderd. De politie is ’zeer serieus’ met deze zaak bezig, zegt een woordvoerder.

„Er zijn geen aanwijzingen voor concreet gevaar, maar het feit dat ze 14 jaar zijn, en al zo lang weg, is zorgwekkend genoeg”, meldt een woordvoerder. „Wij hebben frequent contact met de familie. Die is uiteraard heel erg bezorgd. Er is helemaal geen contact, ook niet per app.”

Engeland

Marwa en Nora zijn allebei rond de 1.70 meter en hebben bruine ogen en donker haar. Ze spraken volgens de politie over een reis naar Engeland. Ook zouden ze mogelijk naar Rotterdam zijn gereisd, meldde de politie gisteren op Facebook. Vandaag zijn er geen nieuwe aanwijzingen binnengekomen over hun mogelijke bestemming.