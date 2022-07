Vrouw duikelt in vijver en wordt gepakt door alligators

De vrouw, wier identiteit niet bekend is gemaakt, raakt vrijdagavond door nog onbekende oorzaak te water en had moeite zich drijvend te houden. Haar gespartel trok twee alligators aan, die de arme vrouw grepen. Toen hulpdiensten arriveerden, was de vrouw al overleden. De twee alligators zijn door specialisten weggevangen en afgevoerd.

Het is het derde dodelijke alligatorincident in de zuidelijke Verenigde Staten in twee maanden tijd. In mei werd de 47-jarige Thomas McGuinness aangevallen toen hij in een vijver op zoek was nar frisbees van de nabij gelegen discgolfbaan in Largo (Florida). Enkele weken later, op 24 juni, werd een nog onbekende man door een alligator een vijver in South Carolina ingesleurd en gedood.

Daarnaast zijn nog zeker vijf aanvallen gemeld, die niet fataal afliepen.