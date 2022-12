Tbs-patiënten hadden toegang tot interne rapporten Oostvaarderskliniek

Zo zou een van hen tijdens een gesprek enkele citaten uit een dagrapportage over zichzelf hebben weten te noemen. Toen men vroeg waar hij die citaten vandaan haalde, stelde hij „dat hij daar zo zijn wegen voor had”. Zijn actie bracht volgens de kliniek zijn eigen veiligheid, die van andere patiënten en behandelaars in het geding. In een van de brieven staat tevens dat - aangezien hij geen openheid wil geven - daardoor „de onveilige situatie in stand blijft”.

De tweede patiënt heeft de inhoud van de dagrapportage bevestigd. Volgens hem kostte het weinig moeite om in het interne systeem in te breken. Hij zou „binnen een uur te weten zijn gekomen wat er over zichzelf is geschreven”. Beide patiënten lijken weinig openheid te geven over hun acties. De een stelt doodleuk dat ze maar een maatregel moeten opleggen en de ander wil alleen in gesprek met het bureau Integriteit en Veiligheid.

Maatregelen

De Oostvaarderskliniek heeft maatregelen getroffen en een onderzoek ingesteld. De twee mogen zich de komende weken alleen nog begeleid over het terrein verplaatsen. Daarnaast heeft de kliniek na telefonisch contact bevestigd dat de twee patiënten, die al eerder incidenten zouden hebben veroorzaakt, zullen worden overgeplaatst.

Het is niet voor het eerst dat de Oostvaarderskliniek onder vuur ligt. Zo wist De Telegraaf in september te onthullen dat een therapeut een kwetsbare patiënte tot seks had gedwongen. Ook een andere medewerker zou een seksuele relatie hebben met een patiënt. Dat nieuws leidde tot nieuwe kritiek op de kliniek en niet veel later plaatste minister Weerwind de kliniek onder curatele. In de voorgaande jaren werd de kliniek meermaals op de vingers getikt, wegens steekpartijen, verkrachtingen en ontsnappingen door patiënten.