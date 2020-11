Kamer: Slob moet anti-homoverklaring verbieden

De partijen stonden maandag in het debat over burgerschapsonderwijs tegenover minister Arie Slob (Onderwijs). De CU-bewindsman wil dat onderwerp voor scholen weliswaar minder vrijblijvend maken, maar ze niet verbieden ouders de opvattingen van de school te onderschrijven. Het gaat onder meer om het Van Lodenstein College, waarover Trouw berichtte. Ouders moeten er een ’identiteitsverklaring’ ondertekenen waarin staat dat homoseksualiteit ’in strijd is met Gods woord en als zodanig (wordt) afgewezen’.

„Het gaat om normen”, zei D66-Kamerlid Paul van Meenen. „En de norm is dat homo’s dezelfde rechten hebben als iedereen. We zijn hier een wet aan het bespreken en staan tegelijkertijd toe dat die wordt geschonden.” Volgens Slob is er niks aan de hand zolang de school maar zorgt voor een veilig schoolklimaat voor alle scholieren, ook voor wie homoseksueel is. Maar, zei Van Meenen: „Hoe kan er sprake zijn van een veilige omgeving zo’n verklaring gevraagd wordt?”

Kern van het probleem

Daarmee raakte het debat over burgerschapsonderwijs de kern van het probleem, want strenge eisen raken al snel aan de vrijheid van onderwijs. Schoolbesturen zijn voortaan verplicht een schoolcultuur te scheppen die de basiswaarden van de Nederlandse samenleving onderschrijft, zoals vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Maar scholen mogen zelf invullen hoe ze dat doen. Zoals CU-Kamerlid Eppo Bruins opwierp: „Als het gaat over goed en kwaad, is het al snel jouw waarheid tegen de mijne.”

Dat is ook een probleem bij het bespreken van de vrijheid van meningsuiting, zo bleek afgelopen uit incidenten op scholen in Den Bosch en Rotterdam, waar een leraar moest onderduiken na het tonen van een spotprent. Kamerbreed werd uitgesproken dat er ruimte op scholen moet zijn om moeilijke discussies te voeren. Leraren moeten ondersteuning krijgen hoe zij hiermee moeten omgaan.