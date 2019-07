’Huishoudelijke mededeling’ politie gaat viraal

Ⓒ Hollandse Hoogte

Zaandam - Meer lichamelijke beweging dan nodig, wordt met deze tropische temperaturen afgeraden. Laat staan dat je te voet een achtervolging in moet zetten. De politie Zaanstreek deelde om die reden een huishoudelijke mededeling op hun Facebookpagina: „In verband met het weer doen wij geen achtervolgingen te voet. Verzoek is dus niet weg te rennen als we roepen dat je moet blijven staan.”