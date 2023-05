Man krijgt hoogste straf tot nu toe voor Capitoolbestorming: 14 jaar cel

Dit is de langste straf tot nu toe voor een beklaagde die terechtstaat voor de bestorming van het Amerikaanse overheidsgebouw, schrijft CNN.

Tijdens de bestorming gooide Peter Schwartz een stoel naar politieagenten en viel hij ze aan met pepperspray. De 49-jarige Schwartz was voorwaardelijk vrij tijdens de bestorming en hij heeft een lange „criminele geschiedenis.” Dat speelde mee in het bepalen van de hoogte van de straf, schrijft de Amerikaanse nieuwszender.

Schwartz betuigde spijt in de rechtszaal, maar de rechter zei dat niet te geloven. De rechter vertelde Schwartz dat hij niet werd vervolgd vanwege zijn politieke overtuigingen of omdat hij een „politieke gevangene” was, maar omdat hij op 6 januari herhaaldelijk de wet had overtreden.

Justitie in de VS besloot na de bestorming van het Capitool veel vermeende relschoppers te vervolgen. Zeker vijfhonderd verdachten hebben al schuld bekend.