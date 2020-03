Nieuwe maatregelen Italië: alles dicht behalve supermarkten en apotheken

Goederentransport blijven gegarandeerd. Fabrieken blijven draaien, maar moeten veiligheidsmaatregelen respecteren. Dit betekent bijvoorbeeld dat mensen op minstens een meter afstand van elkaar moeten blijven. Hetzelfde geldt voor banken die ook onder deze voorwaarden open blijven. Er zijn nog bedrijven die open zijn waar mensen heen gaan om te werken, maar dat aantal neemt steeds meer af. Mensen werken massaal thuis. Vervroegde vakanties, afwisselingen en verlof worden door de regering aangemoedigd.

Premier Conte bedankte de Italianen voor hun offers en zei dat we over twee weken zullen zien wat voor effecten deze maatregelen hebben gehad. „Laten we nu op afstand van elkaar blijven zodat we elkaar morgen kunnen omhelzen”, aldus Conte.

Het aantal besmettingen en doden door het coronavirus blijft dagelijks hard toenemen in Italië. Er is nu bij bijna 13.000 mensen de besmetting vastgesteld en er zijn 827 mensen aan overleden.