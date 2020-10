Ruim duizend coronapatiënten opgenomen in ziekenhuis

Op de verpleegafdelingen liggen 811 coronapatiënten. Dat is een toename van 26 ten opzichte van dinsdag.

Het aantal mensen met corona op de intensive cares steeg van 190 naar 210. In de afgelopen 24 uur zijn elf mensen verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Twee weken geleden begonnen die ziekenhuizen met de spreiding, om de druk op overvolle ziekenhuizen te verlichten. Inmiddels zijn al bijna 200 mensen overgeplaatst.

Op de intensive cares liggen ook 580 mensen met andere aandoeningen. Zij hebben bijvoorbeeld kanker of hartklachten, of zijn het slachtoffer geweest van een ernstig ongeluk. In totaal behandelen intensivisten 790 patiënten, het hoogste aantal sinds 21 mei. Met de huidige stand van zaken zijn 1350 bedden beschikbaar. Als het nodig is, kan dit aantal worden uitgebreid tot 1700 in januari.

Opnieuw dagrecord

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 4996 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is weer een dagrecord. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 4547 meldingen van positieve tests gekregen en het etmaal ervoor 4575.

Voor de vierde dag op rij komt het aantal nieuwe gevallen boven de 4000 uit. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 29.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal sterfgevallen steeg met 36. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend waren negen sterfgevallen gemeld.