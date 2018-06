Magisch Ibiza

Naam: Lot Fongers & Kat Klerks

Leeftijd: 31 & 27

Woonplaats: Amsterdam / Ibiza

Beroep: ondernemers

Relatie: nee

Kinderen: nee

Favoriete website: www.bikinibiza.com

Dag 3

De afgelopen 7 jaar gaan wij elk jaar rond eind mei met een clubje vertrouwde vrienden uit de stad waar wij vandaan komen naar het inmiddels veelbezochte en o zo populaire eiland. We huren een typisch Ibicenca finca en iedereen die mee gaat laat zich een week lang meevoeren door het eiland. De mensen wisselen en elk jaar worden wij zelf een jaartje ouder, maar het eiland blijft hetzelfde. De magie, de feestjes, de zon, de sfeer…. De een waait alle feestjes af, een ander blijft in relaxmodus in en rond het huis en weer een gaat alle verlaten strandjes af of probeert nieuwe plekjes te ontdekken. Sommigen doen het allemaal en hebben na Ibiza nog een week vakantie nodig om bij te komen.

Omdat we hier veel zijn en werken, is het het vakantiegevoel bij ons een beetje verdwenen, maar het blijft fijn op Ibiza. Inmiddels kennen wij onze plekjes. We hebben ons favoriete bakkertje, ons favoriete strandje en weten we precies wanneer wij waar graag zijn. Het liefst komen we er in het voorjaar en het najaar. De drukke maanden juni,juli en augustus vermijden we liever. De vrienden die we op het eiland hebben zijn te druk met werken in het hoogseizoen, de stranden te vol en de clubs te druk. Het is er niet minder fijn alleen wel veel drukker. Onze lievelingstijd daar is eind april tot begin juni. Het seizoen wordt dan geopend, mensen hebben er zin in en het eiland komt langzaam tot leven.

Hoe dan ook Ibiza geeft je energie. Je ontmoet er veel leuke mensen en je voelt je er gelukkig. Er wordt steeds geprobeerd het magische gevoel van Ibiza te omschrijven, maar het ontbreekt telkens aan de juiste woorden. Wat is dat toch met Ibiza? Waarom is het gevoel dat het eiland je geeft zo moeilijk onder woorden te brengen? Hoe omschrijf je jouw ibiza?

