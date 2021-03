Weekend weer: vooral zaterdag zeer nat en onstuimig

Dat meldt Weeronline.

Vrijdag start met wat zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en volgen buien. Vanmiddag kunnen de buien fel zijn met hagel, onweer en zware windstoten van 75-90 km/uur. Het wordt 7-9 graden.

Kans op hagel, onweer en ook weer zware windstoten

Zaterdagochtend trekt een regengebied van west naar oost over het land. Hieruit valt circa twee uur lang regen en kan het soms flink doorplenzen. Later in de ochtend klaart het vanuit het westen even op, maar volgen al snel weer buien. Zaterdagmiddag trekken felle buien in hoog tempo over het land. Hierbij is kans op hagel, onweer en ook weer zware windstoten tot 90 km/uur.

Tussen de buien door schijnt kort de zon en wordt het 7 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. De zuidwesten- tot westenwind is aan zee krachtig tot hard en mogelijk soms stormachtig. Landinwaarts waait het krachtig.

Zondag

In de nacht naar zondag trekt een neerslaggebied over het land. De temperatuur ligt hierbij rond een graad of 5. Op veruit de meeste plaatsen valt regen. In het zuidoosten is het enkele graden kouder en in de heuvels van Zuid-Limburg kan ook natte sneeuw vallen.

Op zondag staan opnieuw buien op het programma. Wel zijn de buien minder fel dan zaterdag. De wind is ook weer van de partij en waait uit het westen tot noordwesten. Landinwaarts waait het matig, aan zee (vrij) krachtig (5-6 Bft). Het wordt 8-9 graden.

Volgende week koude nachten

Na het weekend blijft het licht wisselvallig met zeker maandag nog een flink aantal buien. Daarna wordt het rustiger met vaker zon.