Noodweer eist minstens 12 levens in Californië

Precies vijf jaar geleden kwamen in Montecito, zo’n 140 kilometer ten noordwesten van Los Angeles, meer dan twintig mensen om het leven door modderstromen veroorzaakt door hevige regenbuien. Met name bosbranden hebben in de regio vegetatie verwoest waardoor het risico op ernstige modderstromen toeneemt.

Bij de 9000 inwoners van het pittoreske Montecito horen onder anderen de Britse prins Harry en zijn gezin en tv-persoonlijkheid Oprah Winfrey. Het is niet duidelijk of zij geëvacueerd werden.

Talkshowhost Elen DeGeneres, nog een bekende inwoner van Montecito, postte op Twitter een video naast een kolkende rivier die kortgeleden nog een straat was, met de boodschap: „We moeten aardiger zijn voor moeder natuur, want moeder natuur is duidelijk niet blij met ons. Laten we allemaal ons deel doen.”

Door het aanhoudende noodweer dat Californië teistert sinds 26 december zijn al minstens twaalf mensen omgekomen. Deskundigen zeggen dat de toenemende frequentie en intensiteit van dit soort stormen, afgewisseld met extreme droogtes, tekenen zijn van klimaatverandering.

De stortregens, of zware sneeuwval in de berggebieden van Californië, zijn het product van een „atmosferische rivier” van vocht die Californië binnenstroomde vanuit de tropische Stille Oceaan. De combinatie met de uitgestrekte lagedrukgebieden voor de kust blijkt fataal.