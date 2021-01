Trump: ’Ik ben onschuldig’

In het nieuws

Zes Nederlandse vrouwen in de VS over de rellen: ’Ik heb gehuild’

Woensdagavond en nacht waren er grote rellen in Washington. Trump-aanhangers bestormden het Capitool; daarbij vielen vijf doden. VROUW sprak met zes Nederlandse vrouwen die in de Verenigde Staten wonen. Hoe ervaren zij de heftige gebeurtenissen? ’Kan het monster dat Trump heeft gecreëerd nog wel get...