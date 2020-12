Man uit Oosterhout na date beroofd en mishandeld

Volgens de politie maakte het slachtoffer vorige week zaterdag via een datingapp een afspraak in de omgeving van de Matterhornstraat in Tilburg. Na afloop van zijn date werd hij door meerdere mannen belaagd, mishandeld en enkele uren tegen zijn wil vastgehouden.

In die tijd maakten de mannen enkele duizenden euro’s buit, maar hoe dat is gebeurd, kan de politie op dit moment niet zeggen. Nadat de belagers vertrokken, sloeg hij alarm en werd in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld.

Het onderzoeksteam zegt meerdere aanhoudingen in deze zaak niet uit te sluiten.