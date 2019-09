Diensten houden zich niet aan regels sleepwet

Het hoofdkantoor van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdiens (AIVD) in het centrum van Zoetermeer. Ⓒ AEROVISTA

DEN HAAG - De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gaan deels onrechtmatig om met de data die ze verzamelen. De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) constateert dat in een tussentijdse rapportage over de toepassing van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv2017), in de volksmond sleepwet genoemd.