Negenhonderd dode varkens aangetroffen in Winterswijk

Winterswijk - De politie heeft donderdag in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) negenhonderd dode varkens aangetroffen in een schuur in Winterswijk. Naar aanleiding van de lugubere vondst is er een strafrechtelijk en technisch onderzoek ingesteld door de NVWA.