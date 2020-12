LIVE | Aantal ic-bedden geleidelijk opgeschaald naar 1233

Het aantal ic-bedden in Nederland is inmiddels geleidelijk opgeschaald naar 1233, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is inclusief enkele reservebedden. Opschaling is nodig om de toename van het aantal Covid-patiënten op te vangen.

Normaal zijn er 1050 ic-bedden. Dat aantal kan stapsgewijs worden uitgebreid naar 1150, 1350 en uiteindelijk naar 1750 bedden, maar in dat laatste geval moet worden gestopt met alle andere niet-spoedeisende zorg. Op- en afschaling heeft namelijk vooral te maken met het beschikbare personeel, dat wel weer of niet meer op gewone afdelingen kan worden ingezet. Er is altijd een zekere fluctuatie.

Op de intensivecareafdelingen lagen donderdag 536 mensen met Covid-19, tien meer dan 24 uur eerder. De situatie van vrijdag wordt in de loop van de middag bekend.

