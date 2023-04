Japanner Seiichi Sano (89) is de oudste surfer ter wereld: ’Ik wil surfen tot ik 100 ben’

De 89-jarige Seiichi Sano uit Yokohama (Japan) trekt bijna elk weekend naar het strand in Enoshima. Op zijn surfplank kan hij naar eigen zeggen de stress van zijn job, die hij nog steeds doet, loslaten. Sano begon met surflessen op zijn tachtigste, zonder enige ervaring en nadat hij in hetzelfde jaar al de berg Fuji beklom. In 2022 belandde hij in het Guinness World Records-boek als de oudste mannelijk surfer in de wereld, al voelt hij zich nog jong. „Ik beschouw mezelf niet als een oude man”, vertelde hij aan de Associated Press.

Binnenkort wordt Sano 90, maar hij is nog niet van plan het surfen op te geven. „Ik denk dat het interessant zou zijn om te proberen surfen tot ik 100 ben”, Hij staat ook open om nog andere dingen te proberen, bijvoorbeeld klimmen. „Ik denk dat ik beter voor mezelf zorg als ik dit soort doelen heb.” Maar Sano trekt wel ergens de grens. Bungeejumpen vindt hij „te eng.”

De Japanner surft niet om de beste te zijn, maar voor zijn plezier. „Ik ben geen goede surfer. Ik kan alleen maar zeggen dat ik me gewoon vermaak.”