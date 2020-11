Blijdorp bij de neus genomen door babyneushoorn met drempelvrees

Moeder Naima kan doen wat ze wil, haar kleine jongen durft de drempel van het verblijf niet over. Ⓒ Roel Dijkstra

Rotterdam - Vol verwachting stonden media en medewerkers woensdagochtend in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam klaar om de eerste stapjes buiten vast te leggen van het pas een week oude zwarte neushoorntje. De kleine spruit had echter geen zin om naar buiten te komen, ondanks meerdere lokpogingen van de verzorgers.