Premium Het beste van De Telegraaf

Student (27) kan zich ’niets meer herinneren’ door alcohol Jonge vrouw op dansvloer belaagd: ’Je zult daar maar staan op een gezellige uitgaansavond’

Door RENZE VAN DER SLUIS Kopieer naar clipboard

Ⓒ shutterstock

Zelf kon de 27-jarige student uit Utrecht zich niet herinneren dat hij in juni van dit jaar op de dansvloer van café de Stoep in Midsland een jonge vrouw had mishandeld. Hij zou de vrouw aan de haren hebben getrokken en tegen de nek en het hoofd hebben getrapt.