Vrijplaats Ruigoord mag nog 25 jaar op zelfde plek blijven

Het kunstenaarsdorp, waar ook veel festivals worden georganiseerd, ligt in een deel van de haven waar het Havenbedrijf de energietransitie wil laten plaatsvinden. Momenteel beperken de gevaarlijke stoffen die in dat deel opgeslagen zijn het aantal bezoekers en evenementen in de noordwesthoek van het dorp. Daarom moest de gemeente voor 1 april 2023 een toekomstvisie voor Ruigoord hebben opgesteld, waarbij de activiteiten van het dorp en de haven op elkaar zijn afgestemd.

Bekijk ook: Vrijhaven Ruigoord viert roerig vijftigjarig bestaan

Het Havenbedrijf heeft Ruigoord nu een huurcontract van 25 jaar gegeven. Het bedrijf maakt een deel van het haventerrein in de zuidoosthoek gereed als nieuwe festivallocatie. „Op het nieuwe terrein kunnen festivals op een veiligere manier gehouden worden, omdat het betere vluchtmogelijkheden biedt en ook de entree voor bezoekers los kan worden gemaakt van de toegang voor hulpdiensten”, aldus de gemeente

De voorzitter van Ruigoord, Marco de Goede, is blij met deze erkenning van Ruigoord. „Met dit voorstel over de evenementen en ateliers gaan we op naar 100 jaar Ruigoord!” Wethouder Hester van Buren (haven) noemt het dorp „een van de oudste culturele vrijplaatsen. Dat het ons nu toch gelukt is om de energietransitie in de haven en Ruigoord naast elkaar te laten bestaan, is een verdienste van alle betrokken partijen en een hele mooie uitkomst van een meerjarig en zorgvuldig proces.”

Wel mag de beroemde kerk van de vrijplaats minder vaak en door minder bezoekers gebruikt worden, omdat deze op een plek in het havengebied ligt waar de komende jaren een hoger veiligheidsrisico bestaat.